Brennende Heuballen auf einem Lkw-Anhänger haben den Verkehr auf der A66 in Richtung Hanau am Freitag lahmgelegt. Wie die Polizei in Offenbach mitteilte, war die Straße am Abend weiter voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) niemand.