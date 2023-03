Vor einer Cocktailbar in Hanau hat ein Mann zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Die Polizei umstellte den Bereich um den Heumarkt nach eigenen Angaben "mit starken Kräften". Ersten Ermittlungen zufolge waren dort am Freitagabend zwei Männer in Streit geraten und vor der Bar aufeinander losgegangen. Dabei fielen die beiden Schüsse.