Nach einer körperlichen Auseinandersetzung ist ein 67 Jahre alter Mann in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei haben Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt aufgenommen, wie sie am Donnerstag mitteilten. Ein 44-Jähriger Anwohner sowie zwei Frauen im Alter von 46 und 67 Jahren seien im Zuge der ersten Ermittlungen vorläufig festgenommen worden.

Kurz nach 22.00 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert und zunächst einen verbalen Streit gemeldet, der offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten mündete. In deren Folge sei der 67-Jährige gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen lebten sowohl er als auch der 44-Jährige in dem Wohnhaus, für die beiden vorläufig festgenommenen Frauen werde dies noch geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und den Todesumständen dauerten zunächst an. Nähere Erkenntnisse zu der Tat sollte auch eine Obduktion bringen, die bereits am Donnerstag anstand.