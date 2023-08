Ein maskierter Täter hat am späten Samstagabend eine Bar in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) überfallen. Er hielt einem Angestellten eine Pistole an den Hals und zwang ihn, die Kasse zu öffnen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann griff sich der Räuber das Bargeld, bedrohte noch einen Gast und flüchtete zu Fuß. Der Mann war mit einer schwarzen Jogginghose, einer dunkelblauen Kapuzenjacke und fingerlosen schwarzen Handschuhen bekleidet. Maskiert hatte er sich mit einem schwarzen Tuch mit weißem Muster.