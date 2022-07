Ein Motorradfahrer ist auf einer Kreisstraße bei Hasselroth im Main-Kinzig-Kreis mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 32-Jährige war mit seinem Motorrad in einer Kurve aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Mann starb am Montagabend noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Autos verletzte sich den Angaben nach leicht. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang aufklären. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.