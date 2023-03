Eine 25 Jahre alte Motorradfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen auf der Landesstraße 3009 gestorben. Die Frau sei in einer Rechtskurve zwischen Nidderau und Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) am Freitagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit.