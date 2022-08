Nach einem Feuer in einer Scheune in Ronneburg (Main-Kinzig-Kreis) hält die Polizei Brandstiftung für möglich. Das teilten die Beamten am Samstag in Offenbach mit. Bei dem Brand am Morgen seien etwa 30 Hühner verendet, berichtete ein Polizeisprecher. Neben den Tieren befanden sich mehr als 100 Heuballen sowie zwei Traktoren in der Scheune. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.