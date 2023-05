Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin habe den Mann beim Abbiegen angefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin habe den Mann beim Abbiegen angefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Motorradfahrer habe am Dienstagabend auf einer Landesstraße ein anderes unbeteiligtes Auto überholt und sei auf der mittigen Sperrfläche gefahren. Die 46-jährige Autofahrerin sei in der entgegengesetzten Richtung unterwegs gewesen und habe abbiegen wollen. Der 64-Jährige sei durch den Zusammenstoß von seinem Motorrad geschleudert worden. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mitteilung Polizei