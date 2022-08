Bei einem missglückten Überholmanöver sind am frühen Sonntagmorgen nahe Hanau (Main-Kinzig-Kreis) zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 63-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 43a beim Überholen ein Fahrzeug übersehen, das in gleicher Höhe neben ihm auf der linken Spur unterwegs war. Das Fahrzeug des Hanauers schleuderte nach rechts und landete in einem Grünstreifen. Der Fahrer und seine 62 Jahre alte Beifahrerin wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Autofahrer, aus Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis), klagte über Nackenschmerzen und wurde ambulant behandelt. Die Unfallschäden wurden auf rund 20.000 Euro geschätzt.