Zwei Männer haben im Main-Kinzig-Kreis einen Einkaufsmarkt überfallen. Sie hatten am Freitagabend in Schöneck zwei Angestellte nach Ladenschluss mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse aufgefordert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Danach wurden die Mitarbeiterinnen gezwungen, den Tresor zu öffnen und den Inhalt in einer Tüte zu verstauen. Zur Höhe der Beute wurden noch keine Angaben gemacht. Die Männer flüchteten aus dem Markt in unbekannte Richtung. Bei der Fahndung der Polizei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.