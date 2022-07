In Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis sind Feuerwehr und Polizei seit Montagabend mit rund 600 brennenden Heuballen in der Nähe eines Reiterhofs beschäftigt. Dazu kam ein brennendes Fahrzeug, zu dem die Einsatzkräfte ebenfalls noch am Montagabend gerufen wurden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Ursache für die Brände war zunächst nicht klar; die Beamten gehen aber von Brandstiftung aus und prüfen einen Zusammenhang.