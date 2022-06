Ein Feuer hat in einer Lagerhalle in Langenselbold im Main-Kinzig-Kreis einen Schaden von rund 300.000 Euro verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte. Wie es zu dem Brand am Freitagabend kam, war demnach zunächst ungeklärt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand das Feuer auf dem Hallendach des Discounters und breitete sich von dort aus. Möglicherweise hatte die dort installierte Photovoltaikanlage einen Defekt.