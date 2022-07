Auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne in Hanau ist erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben sie am Freitagabend kontrolliert gesprengt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Alle evakuierten Anwohner könnten wieder nach Hause zurückkehren. In einer Entfernung von 300 Metern rund um die Fundstelle im Pioneer Park waren Straßen gesperrt worden, etwa 60 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die etwa 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden.