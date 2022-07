Ein 75-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Hochhaus in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Freitagmorgen in einer Wohnung im fünften Stock des siebenstöckigen Wohnhauses aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Einsatzkräfte retteten insgesamt 114 Menschen aus mehreren Stockwerken. In der betroffenen Wohnung fand die Feuerwehr demnach den Mann tot auf. Er sei mutmaßlich an einer Rauchgasvergiftung gestorben, sagte der Sprecher weiter. Über die Brandursache war laut Polizei zunächst nichts bekannt.