Ein Mann ist in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) mutmaßlich zu schnell mit seinem Auto gefahren und in einen parkenden Wagen gekracht. Der 30-Jährige und sein Beifahrer wurden am Donnerstagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Auto verloren. Er prallte gegen den geparkten Wagen, gegen ein Verkehrszeichen und einen Zaun. Die Männer kamen ins Krankenhaus.