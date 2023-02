Zwei maskierte Männer haben eine Tankstelle an einer Raststätte der A5 ausgeraubt und mehrere Hundert Euro erbeutet. Die beiden beschädigten am frühen Samstagmorgen zunächst mit Hammern oder ähnlichem Werkzeug den Verkaufsbereich der Raststätte Taunusblick-Eschborn. Dann verlangten sie die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angestellte stellte die Kassen auf den Tresen, die beiden Täter füllten mit dem Bargeld einen Rucksack. Danach flüchteten sie mit einem bereitstehenden Fahrzeug. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.