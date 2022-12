Unbekannte haben in einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum in Sulzbach (Main-Taunus-Kreis) mehrere Geldautomaten gesprengt. Am frühen Donnerstagmorgen sei die Explosion gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Täter seien anschließend geflohen. Ob es ihnen gelang, Geld zu erbeuten, war zunächst unklar.