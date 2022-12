Unbekannte haben in einem Einkaufszentrum in Sulzbach (Main-Taunus-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Am frühen Mittwochmorgen sei die Explosion gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Täter seien anschließend geflohen. Ob es ihnen gelang, Geld zu erbeuten, war bislang unklar. Der Gebäudeschaden werde derzeit ermittelt.