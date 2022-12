Unbekannte haben in einer Bankfiliale in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. Das Gebäude sei am frühen Freitagmorgen erheblich beschädigt und der Tatort weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Sprecher. Die Täter seien flüchtig. Weitere Erkenntnisse gab es zunächst nicht.