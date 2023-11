Ein Feuer in der Marburger Innenstadt hat am Montagabend einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet das Fachwerkhaus gegen 21.20 Uhr in Brand. Der Bewohner habe das Haus frühzeitig verlassen und die Feuerwehr alarmieren können. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Wohnhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.