Die Suche nach dem Werfer des Molotowcocktails auf das Polizeigelände in Marburg läuft weiter. Die Polizei suche gerade unter anderem nach Augenzeugen, wie eine Sprecherin der Polizei Marburg am Dienstag mitteilte. Der Brandsatz wurde am frühen Sonntagmorgen von einem angrenzenden Weg auf das Gelände der Polizeidirektion geworfen.