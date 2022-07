Während der Löscharbeiten eines Waldbrandes bei Cölbe (Kreis Marburg-Biedenkopf) sind acht Feuerwehrleute verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen ins Krankenhaus, wie der Sprecher des Landkreises, Stephan Schienbein, am Montagmorgen mitteilte. Am Dienstag war ein 25.000 Quadratmeter großes Waldstück in Brand geraten. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle. "Es gibt aber noch unendlich viele Glutnester im Waldboden", sagte Schienbein. In der Nacht zu Mittwoch seien zwischenzeitlich 400 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Am frühen Morgen haben rund 150 Feuerwehrleute die Glutnester gelöscht.