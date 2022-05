Nach der Entdeckung einer professionellen Hanf-Plantage im mittelhessischen Amöneburg ist der mutmaßliche Betreiber in Untersuchungshaft gekommen. Die Anlage mit etwa 330 fast erntereifen Cannabis-Pflanzen sei bei einer Hausdurchsuchung am Dienstag entdeckt worden, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft in Marburg am Donnerstag mit. Zudem stellten die Ermittler umfangreiche Ausrüstungsgegenstände zum Betreiben der Plantage sicher. Außerdem mehr als 180 Gramm Amphetamine, mehrere Handys, 500 Euro Bargeld sowie zwei Schlagwaffen.