Nach dem Tod von SPD-Landrätin Kirsten Fründt stimmen die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Marburg-Biedenkopf über ihre Nachfolge ab. Bei der Landratswahl am Sonntag (15. Mai) treten sieben Kandidatinnen und Kandidaten an. Darunter ist auch der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (42) von der CDU, der seit dem Tod Fründts die Amtsgeschäfte in dem mittelhessischen Kreis weiterführt. Die Politikerin war im vergangenen Januar im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.