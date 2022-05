Frau in Fußgängertunnel überfallen: 18-Jähriger in U-Haft

Marburg Frau in Fußgängertunnel überfallen: 18-Jähriger in U-Haft

In einem Fußgängertunnel in Marburg ist eine 25 Jahre alte Frau überfallen worden. Der mutmaßliche Räuber wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Den Ermittlungen zufolge soll der 18-Jährige die Fußgängerin am Sonntag zu Boden geworfen und ihr ein Mobiltelefon geraubt haben.

In einem Fußgängertunnel in Marburg ist eine 25 Jahre alte Frau überfallen worden. Der mutmaßliche Räuber wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Den Ermittlungen zufolge soll der 18-Jährige die Fußgängerin am Sonntag zu Boden geworfen und ihr ein Mobiltelefon geraubt haben.

Die Frau drückte sofort nach dem Überfall einen am Tunnel angebrachten Notrufknopf und löste damit zugleich die Videoüberwachung aus. Die Bilder zeigen den Angaben zufolge den flüchtenden Mann. Die Polizei nahm den Verdächtigen kurze Zeit später fest.

Der 18-Jährige war laut Staatsanwaltschaft bereits einen Tag vor dem Überfall nach einem Einbruch in eine Gaststätte festgenommen worden. Am Tag davor soll er einen Ladendiebstahl begangenen haben. In beiden Fällen war er aber nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil es keine Haftgründe gab.