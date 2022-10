Der Vakuumpumpen-Hersteller Pfeiffer Vacuum blickt nach rekordhaltigen neun Monaten optimistischer auf 2022. Beim Umsatz sei nun mit einem Plus von 11 bis 14 Prozent zu rechnen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Aßlar mit. Damit würden die Erlöse bei 860 Millionen bis 880 Millionen Euro liegen.