Angesichts des stockenden Wohnungsbaus fordern Bau- und Immobilienexperten mehr Fördergeld von der Landesregierung und Pragmatismus in der Praxis. Eine Senkung der hohen Baukosten sei möglich durch veränderte bautechnische Standards, sagte Martin Kraushaar, Hauptgeschäftsführer der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen, am Mittwoch in Frankfurt. "Wenn besonders Aufstockungen, Nachverdichtungen und energetische Sanierungen im Bestand gefordert sind, kann dies nicht bedeuten, dass 50 bis 60 Jahre alte Gebäude bei umfassenderen Sanierungen durchweg auf den Stand der Bautechnik des Jahres 2023 zu bringen sind." Andernfalls würden die für den Klimaschutz nötigen Sanierungen unterbleiben.