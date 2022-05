Die Corona-Pandemie hat die Integration in Hessen gebremst oder zurückgeworfen. Das geht aus dem neuen Integrationsmonitor 2022 hervor, den Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) am heutigen Montag (10.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellt. Die Studie bildet seit 2010 die Entwicklung der Integration und Teilhabe zugewanderter Menschen in Hessen ab.