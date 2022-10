Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat die Bund-Länder-Verhandlungen zur Entlastung der Bürger von den hohen Energiepreisen als "Enttäuschung" gewertet. Der Bund sei noch nicht in der Lage, seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Energiekrise zu konkretisieren, kritisierte der CDU-Politiker am Dienstagabend nach den Gesprächen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Berlin. Eine solche Basis bräuchten die Länder aber dringend für eine passgenaue Planung und Hilfe.