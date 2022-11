Hessen startet mit wechselhaftem Wetter in die neue Woche. Vereinzelt sind etwas Regen oder Sprühregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Zum Abend kann es dann vor allem im Süden auflockern. Die Höchstwerte liegen den Angaben zufolge bei 13 Grad im Norden und bis 16 Grad im Süden. In der Nacht zum Dienstag sind laut DWD oft Wolken am Himmel bei 9 bis 5 Grad. Tagsüber werde es dann heiter bis wolkig bei ähnlichen Höchstwerten wie am Montag.