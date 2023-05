Insgesamt zehn Menschen haben durch die giftigen Gase eines Grills in Oberbayern eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung erlitten. Nach dem Gebrauch auf dem Balkon in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) habe eine 44-jährige Bewohnerin den Holzkohlegrill ins Wohnzimmer gestellt, teilte die Polizei mit. Sie habe dann die Balkontür am Sonntagabend geschlossen, woraufhin sich giftige Gase im Innenraum bildeten.