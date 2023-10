Das Frankfurter Städel-Museum stellt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) seine neue Ausstellung "Holbein und die Renaissance im Norden" vor. Bereits jetzt steht fest, dass in der Schau unter anderem Werke von Hans Holbein dem Jüngeren, Hans Holbein dem Älteren, Hans Burgkmair, Albrecht Dürer sowie weiteren berühmten Künstlern gezeigt wird. Zudem wird nach mehr als zehn Jahren erstmals wieder die meisterhafte Holbein-Madonna in Frankfurt zu sehen sein. Die Ausstellung startet am kommenden Donnerstag (2. November) und wird bis zum 18. Februar 2024 laufen.