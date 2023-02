Pur-Frontmann Hartmut Engler kann nach eigenen Angaben mit den Höhen und Tiefen in seinem Leben inzwischen gut umgehen. "Ich weiß, was Depressionen sind. Was mir hilft: Es geht vorbei. Und ich arbeite daran, dass es nicht zu hoch und nicht zu tief wird", sagte der 61 Jahre alter Sänger und Songschreiber dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt.