Nach der Tour ist vor der Tour: Robbie Williams macht im Februar erneut mit mehreren Konzerten auch in Deutschland Halt. Der einstige Sänger der Boyband Take That tritt am 1. Februar im Rahmen seiner "XXV"-Europatour zunächst in der Barclays-Arena in Hamburg auf, wie die Karsten Jahnke Konzertdirektion am Montag in Hamburg mitteilte. Weitere Termine in Deutschland sind Köln am 5. Februar, die Frankfurter Festhalle am 15. Februar und Berlin am 20. Februar, wie auf der Internetseite von Robbie Williams steht.