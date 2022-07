Die Bigband des Hessischen Rundfunks (HR) hat für die neue Saison über 50 Konzerte geplant. Dabei würden auch coronabedingt ausgefallene Auftritte nachgeholt, etwa mit dem tunesischen Jazzmusiker Dhafer Youssef und der australischen Bassistin Linda May Han Oh, teilte der Sender am Dienstag mit. In die Saison 2022/23 startet die HR-Bigband am 25. August beim Europa Open Air in Frankfurt, zusammen mit der jungen polnischen Jazzmusikerin Kinga Glyk. «Wir freuen uns nicht nur auf vielversprechende Programme und Künstler aus aller Welt, sondern auch darauf, unserem Publikum wieder begegnen zu können», sagte der Orchestermanager Olaf Stötzler.