Rund 1000 Menschen haben am Samstag in Gießen an einer Kundgebung für "Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten" teilgenommen. Polizeisprecher Jörg Reinemer berichtete von einem friedlichen Verlauf. Zu der Demonstration "gegen Gewalt und Krieg, für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten sowie für ein friedliches Zusammenleben in unserem Bundesland Hessen" hatten die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) und die Palästinensische Gemeinde Hessen aufgerufen.

Rund 1000 Menschen haben am Samstag in Gießen an einer Kundgebung für "Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten" teilgenommen. Polizeisprecher Jörg Reinemer berichtete von einem friedlichen Verlauf. Zu der Demonstration "gegen Gewalt und Krieg, für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten sowie für ein friedliches Zusammenleben in unserem Bundesland Hessen" hatten die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) und die Palästinensische Gemeinde Hessen aufgerufen.

Die Kundgebung, die gegen 15.00 Uhr begann, sei gegen 17.05 Uhr vom Versammlungsleiter beendet worden, teilte die Polizei am Abend mit. Im Zusammenhang mit Redebeiträgen sowie gezeigten Fahnen und Plakaten gebe es Ermittlungen. Es werde überprüft, ob strafrechtlich relevante Sachverhalte vorliegen und somit Strafverfahren eingeleitet werden.

In Frankfurt/Main versammelten sich laut Polizei am Samstagnachmittag etwa 250 Menschen zum Thema "Frieden in Nahost" auf dem Roßmarkt. Die Kundgebung verlief demnach insgesamt friedlich. Die Polizei leitete zwei Ermittlungsverfahren gegen Versammlungsteilnehmende wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Gewaltdarstellung auf Plakaten ein.

Pressemitteilung der Polizei