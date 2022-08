Fünf Wolfswelpen sind im Stölzinger Gebirge nachgewiesen worden. Eine Wildkamera in der Nähe von Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis habe die Tiere im Juli in einem Video aufgenommen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mit.