Nach zuletzt anhaltender Trockenheit und Hitze besteht in Hessen aktuell tendenziell nur eine "sehr geringe Waldbrandgefahr". Das teilte das Umweltministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. "Die teilweise ergiebigen Regenfälle in den zurückliegenden Tagen sowie die in den nächsten Tagen erwarteten Niederschläge führen zumindest zu einer vorübergehenden Entspannung der Waldbrandgefahr", erläuterte eine Sprecherin. Es sei aber nicht auszuschließen, dass im weiteren Verlauf des Sommers - bei erneuten Trockenphasen mit hohen Temperaturen - das Risiko für Brände wieder steigen könne.