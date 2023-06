Nach dem schweren Unwetter in Nordhessen sind auch am Freitag noch Ausfälle und Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr möglich. Grund seien Aufräum- und Reparaturarbeiten an Straßen und Gleisen, wie der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) in Kassel am späten Donnerstagabend mitteilte. Die Lage sei vorerst "noch etwas unübersichtlich".