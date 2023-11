Bei einem Arbeitsunfall ist ein 50-jähriger Mann im südhessischen Heppenheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann nach ersten Erkenntnissen am Montag ein Auto auf einem leicht abschüssigen Parkplatz auf einem Firmengelände im Stadtteil Sonderbach geparkt, war ausgestiegen und hatte sich zu Fuß von dem Wagen entfernt. Aus bisher ungekannter Ursache kam das Auto ins Rollen, und der Mann geriet unter das Fahrzeug. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Kriminalpolizei sowie die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt ermitteln zur Ursache des Unglücks. Zudem beauftragte die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Sachverständigen.