Nach der Rettung eines Elfjährigen aus dem Fluss Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) liegt das Kind weiter im Krankenhaus. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand des Jungen machte die Polizei am Sonntagmorgen zunächst nicht. Zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Schlauchboot sind demnach außer dem Jungen ein weiteres Kind sowie zwei Erwachsene in dem Boot gewesen. Alle drei hätten sich an Land retten können. Ob es sich dabei um die Familie des Elfjährigen handelt, war noch nicht bekannt.

Mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Hubschrauber war am Samstag zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau nach einem vermissten Elfjährigen gesucht worden. Am späten Nachmittag hatten die Rettungskräfte den Jungen dann lebend aus der Lahn bergen können und ihn in ein Krankenhaus gebracht.