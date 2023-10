Auch bei Casting-Veranstaltungen suchen Rettungskräfte in Hessen tierischen Nachwuchs für ihre Rettungshundestaffeln. "Es scheiden immer mal welche aus, weil zum Beispiel der Hund zu alt wird oder der Mensch berufsbedingt nicht mehr genügend Zeit hat", erklärte Natascha Boldt von der Staffel Rhein-Main des Bundesverbands Rettungshunde (BRH). Einmal im Jahr wähle die Staffel auf diese Weise neue Mitglieder aus.

Der größte private Anbieter von Rettungshunde-Einsätzen ist in Hessen nach eigenen Angaben das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Dort sind fast 300 Hunde verzeichnet, die bereits geprüft sind oder sich in der Ausbildung befinden, wie das DRK in Wiesbaden auf seiner Internetseite mitteilt. Zu den weiteren Anbietern gehört der Bundesverband Rettungshunde (BRH), der in Hessen sieben Staffeln mit insgesamt 170 Hunden betreibt. Zu den Voraussetzungen eines Rettungshundes gehören Spielfreude und Menschenfreundlichkeit. Die Ausbildung dauert mindestens zwei Jahre.

