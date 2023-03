Nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Hanau hat die Stadt am Samstag vier Altenwohnheime und Wohnstifte evakuiert. Die Aktion sollte bis 16.00 Uhr beendet sein, wie ein Stadtsprecher sagte. Die Menschen sollen übergangsweise in andere Altenwohnheime oder zwei freigemachte Hallen gebracht werden. "Wir sind froh, dass wir heute damit durch sind, weil wir für morgen 80 Liegendtransporte angemeldet bekommen haben von Bürgerinnen und Bürgern, die wir aus ihren Wohnungen in Unterkünfte bringen."

Die britische Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Da von ihr den Angaben zufolge aktuell keine Gefahr ausgeht, wird sie erst am Sonntag nach Abschluss der Evakuierung entschärft. Dazu müssen rund 17 000 Menschen in Hanau ihre Wohnungen verlassen.

Der Stadtsprecher erinnerte an den Appell von Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD), dass die Menschen ab 9.00 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen mögen, damit der Hessische Kampfmittelräumdienst beim Regierungspräsidium Darmstadt mit der Arbeit beginnen kann. "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Evakuierung morgen nicht schnell und geordnet vonstatten gehen kann." Der Beginn der Entschärfung und die Dauer seien schwer vorherzusagen. "Ziel ist, dass die Menschen so schnell als möglich zurückkehren können", betonte der Sprecher.