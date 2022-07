Im Stadtteil Frankfurt-Gallus sind am Mittwochabend bei einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus fünf Menschen verletzt worden. Unter ihnen seien drei Feuerwehrleute und zwei Bewohner des Hauses, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der gesamte Dachstuhl mit einer Länge von 25 Metern in Flammen.