So mancher Berufspendler braucht in Frankfurt am Dienstagmorgen gute Nerven: Die wegen eines Polizeieinsatzes gesperrte Hauptwache Frankfurt und zahlreiche Zugausfälle sorgen im Berufsverkehr für große Probleme.

Zugausfälle und ein Polizeieinsatz haben am Dienstagmorgen den Frankfurter Berufsverkehr beeinträchtigt. So wurde die B-Ebene des Bahnhofs Frankfurt (Main) Hauptwache nach dem Fund eines handgranatenähnlichen Gegenstandes gesperrt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle S- und U-Bahnen halten dort nicht mehr, sondern fahren durch. Wie lange die Sperrung noch andauert, war am Dienstagmorgen zunächst unklar.

Die Sperrung könnte den Angaben zufolge auch Auswirkungen auf den Zugverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof haben, der Hauptbahnhof kann derzeit aber weiter angefahren werden.

Zudem fahren seit den Morgenstunden rund um Frankfurt viele S-Bahnen und Busse nur unregelmäßig oder gar nicht. Am Morgen fallen die Fahrten der Linie S8 (Flughafen-Shuttle) zwischen "Frankfurt Hauptbahnhof (oben)" und "Kelsterbach" aus, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Die Bahnen der Linie S6 fahren bis zum Mittag nur im 30-Minuten-Takt. Auch bei etlichen Buslinien fallen im Verlauf des Tages Fahrten aus. Grund dafür ist den Angaben zufolge ein hoher Krankenstand beim Fahrpersonal.