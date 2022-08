Bei einem Einsatz im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main ist am Dienstagmorgen ein junger Mann durch einen Schuss eines Polizisten tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er bei dem Einsatz mit Spezialkräften schwer verletzt und starb später. Zuvor solle es in irgendeiner Form eine Bedrohungslage gegeben haben, hieß es. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben dazu, wie viele Schüsse abgefeuert wurden und wie es genau zu dem Einsatz kam.