Bei einem Feuer in einem Hotelzimmer in Kassel hat eine 15-Jährige eine Rauchgasvergiftung erlitten. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Jugendliche das Feuer am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr in dem Zimmer im dritten Stock des Hotels entdeckt. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf andere Hotelzimmer verhindern können.