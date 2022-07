Eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe im Darmstädter Stadtwald ist am Dienstagabend gesprengt worden. Das teilte die Polizei per Twitter mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war am Dienstagmorgen bei Sondierungsmaßnahmen auf den Blindgänger gestoßen. Vor der kontrollierten Sprengung wurde ein Sicherheitsradius von 1000 Metern um den Fundort eingerichtet. Zwischen 7000 und 7500 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie es hieß.