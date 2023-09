Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist in Teilen von Wiesbaden der Strom ausgefallen. In der Nacht auf Montag sei im Nordosten der Stadt die Straßenbeleuchtung ausgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Betroffen seien unter anderem die Stadtteile Nordost, Klarenthal und das Rheingauviertel sowie Teile des Zentrums. Der Störungsdienst der Stadtwerke arbeite an der Behebung des Fehlers. Wie viele Haushalte derzeit ohne Strom sind, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Störung dauerte am Morgen noch teilweise an.