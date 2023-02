Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke hat 2022 dank guter Geschäfte in Nordamerika und Asien mit Rekordwerten bei Umsatz und operativem Gewinn abgeschlossen. Auf Basis vorläufiger Zahlen legte der Konzernerlös um rund ein Fünftel auf 1,26 Milliarden Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main mitteilte. Im Abschlussjahresviertel ließ die Umsatzdynamik allerdings nach.